Pri dychovej skúške mu namerali 1,27 promile.
17-ročný syn Maroša Kramára, Marko Kramár, v sobotu (7. 2.) skoro ráno havaroval. V aute viezol aj ďalších ľudí. Informovali o tom Noviny.
Nehoda sa stala krátko pred šiestou hodinou ráno. „Sedemnásťročný mladík spôsobil nehodu na diaľničnej ceste v Senci. Zišiel z cesty a s autom skončil v betónovom múre. Po tom, čo na miesto prišli policajti, zistili, že nemá vodičské oprávnenie. To však nebolo všetko. K zraneniu osôb pri nehode nedošlo. „Podrobil sa dychovej skúške, ktorej hodnota bola 1,27 promile," povedala pre TV JOJ hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimová.
Marko Kramár skončil v Senci v policajnej cele, kde musel vytriezvieť. „Po jeho vytriezvení budú za účasti zákonného zástupcu vykonané ďalšie úkony,“ povedala hovorkyňa Silvia Šimová.
V popoludňajších hodinách prišla na policajnú stanicu jeho mama Nataša Kramárová. „Neviem o ničom,“ uviedla pred začiatkom výsluchu.