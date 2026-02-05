Záväzky týchto firiem voči štátu súhrnne presiahli sumu 5,86 milióna eur.
V januári skončilo na Slovensku v konkurze 28 podnikateľských subjektov, čo je v medziročnom porovnaní nárast o viac ako 27 %. Oproti decembru minulého roka sa počet konkurzov znížil o 18 %. Záväzky týchto firiem voči štátu súhrnne presiahli sumu 5,86 milióna eur, vyplýva z dát správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
„Sociálnej poisťovni dlžia viac ako milión eur, VšZP takmer 160-tisíc eur. Najvyššie dlžné sumy evidujú ako obvykle daniari, spolu vo výške viac ako 4,6 milióna eur,“ spresnila hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Najvyššiu sumu, a to 3,7 milióna eur, dlží štátu z januárových úpadcov spoločnosť ao 24, verejnosti skôr známa pod pôvodným názvom Agro Ostrov. Firma z východného Slovenska, ktorá obchodovala s obilím a hnojivami ovládaná podnikateľom Ladislavom Kuľkom, ešte pred piatimi rokmi dosahovala 30-miliónové tržby.
K firmám s najväčším obratom patrila Timob Tel, veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami z Vranova nad Topľou. Pokým v roku 2023 dosiahla tržby viac ako šesť miliónov eur, v roku 2024 sa prudko prepadla pod milión. Prekvapením pre verejnosť bol bankrot trenčianskej fabriky LES Slovakia, ktorú ovládali Nemci. Vyrábala elektrické káble a prácu dávala 50 až 99 zamestnancom.
Krach firiem s dlhoročnou tradíciou
Ďalším šokom bol podľa CRIF krach trnavského výrobcu strojov na obrábanie kovov Toma Trading, ktorý sa pýšil vyše 60-ročnou históriou. V januári sa do bankrotu prepadol aj známy výrobca prémiových odevov z Ružomberka, I-Legal Art. Táto rodinná firma pôsobila na trhu takmer 40 rokov, veľa jej produkcie smerovalo do Nemecka. Podľa majiteľov ich položili vysoké dane, odvody i lacná ázijská konkurencia.
Celkovo zbankrotovalo 28 spoločností s ručením obmedzeným. Päť subjektov evidovalo jedného zamestnanca, dve firmy dvoch zamestnancov, jedna v rozmedzí troch a štyroch. Tri firmy uvádzali interval päť až deväť. Krach postihol aj šesť väčších firiem od desať do 99 zamestnancov. U 11 subjektov bol počet pracovníkov nezistený.
Z geografického hľadiska dominoval Bratislavský kraj a Prešovský kraj, zhodne so šiestimi vyhlásenými konkurzmi. Nasledoval Žilinský kraj so štyrmi konkurzmi, Trnavský a Banskobystrický s tromi konkurzmi. Ostatné tri kraje mali zhodne po dva konkurzy.
Súdy povolili v januári aj jednu reštrukturalizáciu, a to známej martinskej tlačiarni Neografia, ktorá má za sebou vyše 80-ročnú históriu, patrí k najväčším na Slovensku a jej väčšinovým vlastníkom je Matica slovenská. V roku 2024 presiahla 31-miliónové tržby, celková strata bola viac ako štyri milióny eur. Firma s približne 400 zamestnancami sa vyrovnáva s hlbokými stratami. Sociálnej poisťovni dlží viac ako pol milióna eur, čo je najvyššia suma spomedzi januárových úpadcov.