TASR
dnes 8. februára 2026 o 7:52
Čas čítania 0:52

Kryptofirma ľuďom omylom poslala bitcoiny v hodnote 40 miliárd dolárov. Následne im účty zablokovala

Kryptofirma ľuďom omylom poslala bitcoiny v hodnote 40 miliárd dolárov. Následne im účty zablokovala
Zdroj: TASR/AP/Rick Bowmer

Do 35 minút po piatkovom zistení chyby zablokovala pre 695 dotknutých používateľov obchodovanie a výbery.

Juhokórejská kryptomenová firma sa v sobotu ospravedlnila, že omylom previedla svojim klientom bitcoiny v hodnote viac ako 40 miliárd dolárov.

Kryptoburza Bithumb uviedla, že omylom poslala 620-tisíc bitcoinov. Do 35 minút po piatkovom zistení chyby zablokovala pre 695 dotknutých používateľov obchodovanie a výbery. Podľa miestnych správ mal Bithumb v rámci propagácie poslať každému zákazníkovi približne 2000 wonov (1,37 USD), ale omylom to bolo približne 2000 bitcoinov.

„Úprimne sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti spôsobené našim zákazníkom v dôsledku zmätku, ku ktorému došlo počas procesu distribúcie tejto (propagačnej) akcie,“ uviedol Bithumb vo vyhlásení.


Platforma uviedla, že späť získala 99,7 percenta omylom odoslaných bitcoinov a že na úplné pokrytie straty v dôsledku incidentu použije vlastné aktíva. Pripustila, že chyba krátkodobo spôsobila „prudkú volatilitu“ (kolísanie) hodnoty bitcoinov na platforme, keďže niektorí príjemcovia tokeny predali. Podľa grafov na platforme v piatok neskoro večer ceny krátko klesli o 17 percent na 81,1 milióna wonov.

Platforma uviedla, že postihnutých zákazníkov odškodní. Straty odhadla na približne 1 miliardu wonov (asi 578-tisíc eur). Predtým zdôraznila, že incident „nesúvisí s externým hackerským útokom ani narušeniami bezpečnosti“.

3. februára 2026 o 17:00 Čas čítania 5:52 23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo. 23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.

Bitcoin je najrozšírenejšou kryptomenou na svete a vo štvrtok jej cena prvýkrát od víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA klesla pod hranicu 70-tisíc USD (59 332,10 eura). Po jeho nástupe do úradu cena bitcoinu postupne stúpla na rekordné maximum 126 251,31 USD.

Bitcoin.
Bitcoin. Zdroj: TASR
