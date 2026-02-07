Rodičia deviatakov môžu od nedele 8. februára oficiálne podávať elektronické prihlášky na stredné školy cez vládny portál.
Prihlášku na strednú školu môžu rodičia podať elektronicky cez systém ePrihlášky od 8. do 20. februára. V systéme musia byť zaregistrovaní. Následne treba vybrať školy, o ktoré má dieťa záujem, zoradiť ich podľa preferencií a odoslať prihlášku.
V rámci registrácie stačí na portáli eprihlasky.iedu.sk zadať meno, e-mailovú adresu, číslo občianskeho preukazu a rodné číslo. Do dvoch minút systém verifikuje údaje a registrácia je po potvrdení notifikácie v e-maile hotová. Využiť možno aj registráciu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.
Rodič následne v prihláške zoradí školy od najviac po najmenej preferovanú a systém následne pracuje s poradím uchádzačov, kapacitami škôl a zákonnými kritériami prijímania. Ak sa dieťa dostane na školu s vyššou prioritou, systém automaticky uvoľní miesta na menej preferovaných školách ďalším deťom.
V prípade potreby pomoci majú rodičia k dispozícii infolinku
Aj keď elektronické odosielanie prihlášok z externých systémov do systému ePrihlášky je možné, ministerstvo školstva odporúča rodičom žiakov končiacich ročníkov základných škôl, aby pri podávaní prihlášok na stredné školy využili oficiálny portál prostredníctvom stránky eprihlasky.iedu.sk.
V prípade podania prihlášky cez oficiálny portál budú mať totiž rodičia po podaní prihlášky dostupné aj ďalšie funkcionality, prehľad o stave vybavenia prihlášky či e-mailové notifikácie o zmenách. Zároveň bude možné z portálu online podať odvolanie alebo prihlášku na druhé kolo prijímacích skúšok pre tých, ktorým sa nepodarilo uspieť v prvom kole.
Rezort počas podávania ePrihlášok na stredné školy posilňuje podporu pre rodičov. V prípade potreby pomoci majú k dispozícii infolinku 02/322 844 98 počas pracovných dní od 8:00 do 19:00 a tiež počas víkendov od 10:00 do 18:00.