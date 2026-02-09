Otec opísal aj vážne problémy a útoky, ktoré mal jeho syn zažívať.
Otec chlapca, ktorý strieľal airsoftovou pištoľou na základnej škole Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, uverejnil do facebookovej skupiny video, v ktorom celú situáciu ozrejmuje.
Vo videu sa ospravedlnil a tvrdí, že: „Táto situácia je veľmi nepríjemná a mrzí ma, čo sa stalo. Nemalo sa to stať. Pochybil som aj ja, že som túto zbraň dôkladne nezamkol. Bola zamknutá, len kľúčik som neschoval a dostal sa k nej aj môj syn, ktorého to lákalo.“
„Chcem sa týmto ospravedlniť rodinám žiakov, ktorým som spôsobil veľa stresu a bolesti,“ dodáva.
Otec opísal aj vážne problémy a útoky, ktoré mal jeho syn zažívať
Tvrdí, že jeho syn Adam trpí Aspergerovým syndrómom a že cirkevná škola podľa neho nemala podmienky ani odborný personál na vzdelávanie takýchto detí. Tvrdí, že sa syna snažil preradiť na inú školu už skôr, no nebolo to možné bez znaleckých posudkov. Ďalej povedal, že na vypracovanie posudku sa však čaká aj rok, čo celý proces výrazne skomplikovalo.
Ďalej informoval aj o problémoch, ktoré jeho syn mal: „Adamko bol bitý, palicou, remeňmi, nadávané mu bolo, nech skape, nech sa obesí.“ Na konci videa poslal ľuďom odkaz: „Ak sa dá, neposmievajte sa takýmto deťom, sú to časované bomby. Jednoducho si vás označia a ste nepriateľ štátu.“