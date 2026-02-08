Bratislavskí policajti zachránili mladú ženu.
Polícia SR na svojom facebooku zverejnila zábery z telových kamier, na ktorých policajti v ranných hodinách pomáhali mladej žene, ktorá spadla do vodného toku Dunaja.
Bratislavskí policajti počas služby dostali dnes (8. februára) skoro ráno hlásenie o žene, ktorá spadla do rieky Dunaj. Pohotovo prišli na miesto a pomohli ženu vytiahnuť na breh a poskytli jej potrebnú pomoc. Obalili ju do fóliovej deky, aby jej nebola zima, a neskôr záchranári a príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) mladú ženu preniesli do vozidla záchrannej služby, kde jej zdravotníci poskytli zdravotnú pomoc.