Lukáš Turčan
dnes 8. februára 2026 o 16:06
Čas čítania 0:21

VIDEO: Rozhodovali minúty. Policajti zachránili mladú ženu po páde do Dunaja

VIDEO: Rozhodovali minúty. Policajti zachránili mladú ženu po páde do Dunaja
Zdroj: Facebook / Polícia SR - Bratislavský kraj

Bratislavskí policajti zachránili mladú ženu.

Polícia SR na svojom facebooku zverejnila zábery z telových kamier, na ktorých policajti v ranných hodinách pomáhali mladej žene, ktorá spadla do vodného toku Dunaja.

Bratislavskí policajti počas služby dostali dnes (8. februára) skoro ráno hlásenie o žene, ktorá spadla do rieky Dunaj. Pohotovo prišli na miesto a pomohli ženu vytiahnuť na breh a poskytli jej potrebnú pomoc. Obalili ju do fóliovej deky, aby jej nebola zima, a neskôr záchranári a príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) mladú ženu preniesli do vozidla záchrannej služby, kde jej zdravotníci poskytli zdravotnú pomoc.

