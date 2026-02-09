Epic Games, vývojári populárnej hry Fortnite, museli uviesť na pravú mieru dohady, ktoré tvrdili, že zosnulý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein v skutočnosti stále žije a hrá Fortnite.
Na internete sa totiž objavili rôzne konšpirácie. Podľa serveru Mashable niekto na YouTube objavil účet s používateľským menom „littlestjeff1“, ktorý podľa špekulácií údajne patril práve Epsteinovi, a e-mail potvrdzujúci nákup V-Bucks, hernej meny Fortnite.
Následne internetoví „detektívi“ našli profil s rovnakým menom priamo v hre Fortnite a ukázalo sa, že profil bol aktívny ešte pred niekoľkými dňami.
Niekto si len z ľudí robí srandu
Keďže mnoho ľudí začalo šíriť špekulácie, že Epstein možno stále žije a hrá Fortnite, vývojári hry, Epic Games, sa k celej situácii museli vyjadriť. Podľa nich hráčsky účet nie je prepojený s nijakou zo známych Epsteinových e-mailových adries, niekto si tak len zmenil svoje používateľské meno, aby zmiatol a „napálil“ verejnosť.
V príspevku na sieti X to potvrdil aj samotný CEO spoločnosti Tim Sweeney. „Niekto si robil srandu,“ napísal s tým, že premenovanie je čerstvé.