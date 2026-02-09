S výrokom prišiel na predvolebnom podujatí.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v sobotu na predvolebnom podujatí v meste Szombathely označil Ukrajinu za nepriateľa Maďarska. Informuje o tom agentúra DPA.
„Ukrajinci musia prestať neustále požadovať v Bruseli, aby bolo Maďarsko odrezané od lacnej ruskej energie. Pokiaľ to bude Ukrajina robiť, bude naším nepriateľom,“ citovala vyhlásenie maďarského premiéra agentúra MTI.
Orbán je považovaný za najbližšieho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina v Európskej únii, uvádza agentúra DPA. Maďarsko je aj naďalej závislé od dodávok plynu a ropy z Ruska, napriek tomu, že sa ostatné európske krajiny snažia svoju závislosť znížiť.
Parlamentné voľby sa v Maďarsku uskutočnia 12. apríla. Prvýkrát po 16 rokoch pri moci čelí Orbánov Fidesz vyzývateľovi so šancou na výhru - mimoparlamentnej Strane rešpektu a slobody (TISZA) pod vedením Pétera Magyara.
Fidesz v bloku s KDNP vládne v Maďarsku nepretržite od roku 2010, pričom v štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu. Orbán prvýkrát vládol v období od roku 1998 do roku 2002, vtedy v koalícii s Maďarským demokratickým fórom (MDF) a Nezávislou maloroľníckou stranou (FKgP).