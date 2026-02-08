PREHĽAD: Smog zabíja tisíce Slovákov ročne. Kde na Slovensku máme najhoršie ovzdušie?

Kvôli znečistenému ovzdušiu na Slovensku zomrie skoro 5-tisíc ľudí ročne.
V januári kvôli zlej smogovej situácii vydali výstrahy v niekoľkých regiónoch, najhoršie sa dýchalo ľuďom v Ružomberku, na juhu a na východe Slovenska.
Kvôli znečistenému ovzdušiu na Slovensku zomrie skoro 5-tisíc ľudí ročne. Smog vzniká najmä z domových komínov a výfukov áut. Informujú o tom Tvnoviny.
„Členitosť nášho terénu spôsobuje zlé rozptylové podmienky spolu s emisiami z domácich kúrení, z dopravy a s poveternostnými podmienkami,“ vysvetlila pre Tvnoviny Jana Szemešová, vedúca odboru Emisie a biopalivá SHMÚ.
Kde je na Slovensku najhoršie ovzdušie?
Najviac znečistené ovzdušie mali v januári mestá na východe a juhu Slovenska.
World Air Quality Index Project pravidelne aktualizuje rebríček miest, kde je kvalita vzduchu najhoršia. Tento rebríček sa pravidelne mení podľa situácie. Aktuálne je na prvej priečke Dubnica nad Váhom. Nepriaznivá situácia je aj vo Vranove nad Topľou, Trebišove, Košiciach či Bardejove.