Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 11. februára 2026 o 6:29
Čas čítania 0:29

NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty

Sadzby pre osobné autá aj jednostopové vozidlá vzrastú o niekoľko percent.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo, že sa od januára 2026 zvýšili náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. Zvýšenie o 5,5 % vychádza z údajov Štatistického úradu SR a rastu cien prevádzky vozidiel za október 2025.

Náhrady za používanie vozidiel pri služobných cestách pre motorky a trojkolky stúpnu z 0,085 €/km na 0,090 €/km, pre osobné autá z 0,296 €/km na 0,313 €/km. Nové sadzby majú pokryť rast nákladov na prevádzku vozidiel, aby zamestnanci, ktorí používajú svoje auto alebo motorku na pracovné účely, dostali primeranú kompenzáciu.

Jednoduchý príklad: Ak prejdete na pracovnej ceste osobným autom 100 km, po novom by ste mali dostať základnú náhradu 31,30 € (namiesto pôvodných 29,60 €). K sumu sa ešte pripočítava náhrada za spotrebované pohonné látky.
Ministerstvo práce
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
8. februára 2026 o 14:09 Čas čítania 0:24 Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity
4. februára 2026 o 11:10 Čas čítania 0:18 Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
4. februára 2026 o 12:49 Čas čítania 1:03 REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:28
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
pred hodinou
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
pred hodinou
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
pred 2 dňami
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
dnes o 05:39
Pomoc pre jednorodičov od ministerstva práce: Ako sa prihlásiť do nového programu?
Pomoc pre jednorodičov od ministerstva práce: Ako sa prihlásiť do nového programu?
včera o 06:28
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
pred 2 dňami
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
4. 2. 2026 11:10
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
5. 2. 2026 19:17
Slovensko má ďalšieho milionára. Košičan v sobotnom žrebovaní vyhral neuveriteľných 3,2 milióna eur
Slovensko má ďalšieho milionára. Košičan v sobotnom žrebovaní vyhral neuveriteľných 3,2 milióna eur
včera o 10:01
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
4. 2. 2026 11:10
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
5. 2. 2026 19:17
Slovensko má ďalšieho milionára. Košičan v sobotnom žrebovaní vyhral neuveriteľných 3,2 milióna eur
Slovensko má ďalšieho milionára. Košičan v sobotnom žrebovaní vyhral neuveriteľných 3,2 milióna eur
1
pred 3 dňami
Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity
Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity
pred 2 dňami
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
Lifestyle news
Dráma na letisku skončila vybitými zubami. Cestujúci napadol zamestnanca Ryanairu kvôli veľkosti kufra
pred 29 minútami
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
pred hodinou
Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo
včera o 15:40
Lyžiarka Lindsey Vonn prvýkrát prehovorila po nešťastnom páde: „Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom“
včera o 15:02
Petre Vlhovej sa nepodarilo dokončiť jazdu v tímovej kombinácii na ZOH 2026. Vypadla v polovici trate
včera o 14:36
Curling sa vďaka olympiáde stal fenoménom. Odkiaľ pochádza a čo je na ňom výnimočné?
včera o 13:56
Kramárov syn prvýkrát prehovoril po autonehode, pri ktorej šoféroval opitý a bez vodičáku. Je pripravený prijať následky
včera o 12:52
Kiná sa na Valentína rozhoria vášňou: Film Búrlivé výšiny prichádza s nebezpečnou chémiou už tento týždeň
včera o 12:00
Bizarná olympijská kauza: Skokani na lyžiach vraj experimentujú s injekciami do penisu
včera o 10:28
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
včera o 09:42
Ekonomika Všetko
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
pred hodinou
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
Na Slovensku nie je podnikanie nič výnimočné – živnosť si dnes dokáže založiť takmer každý. Problém však nastáva v momente, keď podnikanie nefunguje tak, ako by malo.
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
včera o 11:49
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
Slovensko spoznalo top zamestnávateľov roka 2025. Je medzi nimi aj ten tvoj ?
pred 2 dňami
Slovensko spoznalo top zamestnávateľov roka 2025. Je medzi nimi aj ten tvoj ?
Tieto pracovné pozície sú na Slovensku čoraz žiadanejšie: Odborníci na AI či robotiku si môžu zarobiť aj viac ako 4 000 eur
včera o 19:02
Tieto pracovné pozície sú na Slovensku čoraz žiadanejšie: Odborníci na AI či robotiku si môžu zarobiť aj viac ako 4 000 eur
400-tisíc penzistov čaká zvýšenie dôchodkov. Štát ich však začne vyplácať až v roku 2027
pred 2 dňami
400-tisíc penzistov čaká zvýšenie dôchodkov. Štát ich však začne vyplácať až v roku 2027
Na Slovensku chcú postaviť nový závod. Prinesie prácu pre stovky ľudí
pred 2 dňami
Na Slovensku chcú postaviť nový závod. Prinesie prácu pre stovky ľudí
Zahraničie Všetko
Známy obchodný reťazec Aldi čelí vlne kritiky. Povinný poplatok pri vstupe mu úspech nepriniesol
pred 28 minútami
Známy obchodný reťazec Aldi čelí vlne kritiky. Povinný poplatok pri vstupe mu úspech nepriniesol
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Na strednej škole v Kanade sa strieľalo. Hlásia až 10 obetí
včera o 12:51
MAPA: Maďarsko je štvrtý rok po sebe najskorumpovanejšou krajinou EÚ. Na akom mieste sa umiestnilo Slovensko?
Slovensko Všetko
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
pred hodinou
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
pred 2 hodinami
Slovensko dostane od EÚ ďalšie peniaze. Schválili nám žiadosť o 658 miliónov eur
včera o 15:36
Dom pri Banskej Bystrici kúpiš za 4 000 eur. Štát rozpredáva majetok za výrazne nízke ceny
Ekonomika Všetko
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
pred hodinou
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
včera o 11:49
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
pred 3 hodinami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
pred hodinou
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
Na Slovensku nie je podnikanie nič výnimočné – živnosť si dnes dokáže založiť takmer každý. Problém však nastáva v momente, keď podnikanie nefunguje tak, ako by malo.
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
4. 2. 2026 14:00
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
4. 2. 2026 13:13
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
4. 2. 2026 5:43
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
2
3. 2. 2026 13:30
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia