Nárazy vetra s rýchlosťou do 85 km/h môžu lokálne lámať konáre a ohrozovať bezpečnosť chodcov i vodičov.
Meteorológovia vydali výstrahy 1. stupňa pred vetrom, ktorý v nedeľu 15. februára 2026 postupne zasiahne jednotlivé kraje. Silné prúdenie vzduchu potrápi nielen západ, ale počas dňa sa presunie aj nad východ Slovenska.
V Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji začne vietor naberať na sile už o 04:00. Najprudšie nárazy s rýchlosťou 65 až 85 km/h (18 – 23 m/s) očakávajú odborníci pre túto časť Slovenska do 13:00.
Situácia sa skomplikuje aj v Košickom a Prešovskom kraji. Tu vietor zosilnie od 07:00 a nebezpečné nárazy (až do 85 km/h) budú pretrvávať až do neskorého večera, konkrétne do 20:00.
Hoci je takáto rýchlosť vetra v danej ročnej dobe bežná, predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Priemerná rýchlosť vetra sa bude pohybovať okolo 45 km/h, čo môže sťažiť chôdzu či vedenie vozidla.