Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 2. októbra 2025 o 13:22
Čas čítania 0:37

Ministerstvo spúšťa program Právo na prvé zamestnanie. Zamestnávateľom preplatí až 80 % mzdy mladých absolventov

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ministerstvo spúšťa program Právo na prvé zamestnanie. Zamestnávateľom preplatí až 80 % mzdy mladých absolventov
Zdroj: Getty Images/Owen Franken

Informácie nájdete na úradoch práce alebo na webe Ústredia práce.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustilo ďalšiu fázu projektu Právo na prvé zamestnanie, ktorého cieľom je podporiť 5 100 pracovných miest pre mladých ľudí, najmä absolventov stredných a vysokých škôl. V prvej časti programu si prácu našlo 1 906 ľudí.

Zamestnávateľom rezort preplatí 80 % mzdy zamestnanca, maximálne do výšky 1010 eur, po dobu deviatich mesiacov. Počas ďalších šiestich mesiacov musia zamestnancov na pracovnom mieste udržať. Program je určený pre ľudí, ktorí boli aspoň šesť mesiacov nezamestnaní. Pre absolventov vysokých škôl je potrebné byť evidovaný tri mesiace, pre stredoškolákov jeden mesiac.

Minister práce Erik Tomáš vyzdvihol výsledky prvej časti programu. Väčšina účastníkov bola do 30 rokov a 76 % z nich sa udržalo na trhu práce aj po skončení projektu. Rezort v prípade veľkého záujmu plánuje financie na program ešte navýšiť.

Mladí ľudia, ktorí ešte nepracovali, sa môžu informovať na úradoch práce alebo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

2. októbra 2025 o 12:37 Čas čítania 0:28 Senior v Bratislave prišiel o 60 000 €. Podvodníci využili overený trik Senior v Bratislave prišiel o 60 000 €. Podvodníci využili overený trik
2. októbra 2025 o 12:12 Čas čítania 0:41 Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
1. októbra 2025 o 19:10 Čas čítania 0:25 Kancelária prezidenta reaguje: Tvrdenia ministra Migaľa o úradníckej vláde majú byť nepravdivé Kancelária prezidenta reaguje: Tvrdenia ministra Migaľa o úradníckej vláde majú byť nepravdivé
Erik Tomáš
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Pavel Neubauer
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
pred 2 hodinami
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
dnes o 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
dnes o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
včera o 14:01
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 09:30
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
včera o 14:01
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
dnes o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
včera o 14:44
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
28. 9. 2025 6:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
27. 9. 2025 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
28. 9. 2025 10:47
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
27. 9. 2025 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Lifestyle news
Hard Rico opäť pred súdom: Obvinený je z podvodu takmer 10 tisíc eur, všetko popiera pred hodinou
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom pred 2 hodinami
Lásku sa pokúsia nájsť nahí: Česká verzia Naked Attraction prichádza na obrazovky pred 3 hodinami
Svet smúti za Jane Goodall. Poctu jej vzdali Leonardo DiCaprio aj Jessica Alba dnes o 11:19
Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King dnes o 10:29
Snapchat začne spoplatňovať úložisko. Po prekročení limitu si za svoje spomienky priplatíš dnes o 09:42
Taylor Swift zajtra vydáva nový album. V Bratislave sa chystá exkluzívna listening party, môžeš byť na nej aj ty dnes o 08:56
Bývalý člen One Direction vyráža na turné. Louis Tomlinson predstaví svoj nový album kúsok od našich hraníc dnes o 08:01
Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná biologička Jane Goodall. Svoj život zasvätila ochrane divých zvierat včera o 22:37
Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj včera o 19:02
Slovensko Všetko
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
pred 2 hodinami
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Od júla 2025 sa ceny náplní do e-cigariet, nikotínových vrecúšok aj žuvacieho tabaku zvýšili o viac ako jedno euro na balenie.
Tragédia v košických oceliarňach: Muža privalila šachta
pred 3 hodinami
Tragédia v košických oceliarňach: Muža privalila šachta
Senior v Bratislave prišiel o 60 000 €. Podvodníci využili overený trik
dnes o 12:37
Senior v Bratislave prišiel o 60 000 €. Podvodníci využili overený trik
Generálny štrajk môže ochromiť Slovensko. Tieto obmedzenia by sa mohli dotknúť každého z nás
dnes o 13:26
Generálny štrajk môže ochromiť Slovensko. Tieto obmedzenia by sa mohli dotknúť každého z nás
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
dnes o 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Nočná naháňačka v Nitre: Policajti zadržali vodiča, užil viacero drog
pred 2 hodinami
Nočná naháňačka v Nitre: Policajti zadržali vodiča, užil viacero drog
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
24. 9. 2025 15:17
Predávajúci na Slovensku budú musieť prijať platby kartou. Zákon začne platiť od 1. januára 2026

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
včera o 16:30
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
Od januára 2026 čakajú živnostníkov zásadné zmeny. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý prináša vyššie sociálne a zdravotné odvody, nové povinné „mikroodvody“ pre tých, ktorí doteraz neplatili nič, aj zrušenie transakčnej dane.
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
pred 3 dňami
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
26. 9. 2025 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia