Informácie nájdete na úradoch práce alebo na webe Ústredia práce.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustilo ďalšiu fázu projektu Právo na prvé zamestnanie, ktorého cieľom je podporiť 5 100 pracovných miest pre mladých ľudí, najmä absolventov stredných a vysokých škôl. V prvej časti programu si prácu našlo 1 906 ľudí.
Zamestnávateľom rezort preplatí 80 % mzdy zamestnanca, maximálne do výšky 1010 eur, po dobu deviatich mesiacov. Počas ďalších šiestich mesiacov musia zamestnancov na pracovnom mieste udržať. Program je určený pre ľudí, ktorí boli aspoň šesť mesiacov nezamestnaní. Pre absolventov vysokých škôl je potrebné byť evidovaný tri mesiace, pre stredoškolákov jeden mesiac.
Minister práce Erik Tomáš vyzdvihol výsledky prvej časti programu. Väčšina účastníkov bola do 30 rokov a 76 % z nich sa udržalo na trhu práce aj po skončení projektu. Rezort v prípade veľkého záujmu plánuje financie na program ešte navýšiť.
Mladí ľudia, ktorí ešte nepracovali, sa môžu informovať na úradoch práce alebo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.