Výpadok sa netýka len Slovenska.
Výroba v nitrianskom závode Jaguar Land Rover je už mesiac úplne zastavená po masívnom kybernetickom útoku, ktorý ochromil všetky fabriky automobilky na svete. Očakávaný reštart sa zatiaľ nekoná, pôvodne sa hovorilo o 23. septembri, neskôr o 1. októbri, no ani jeden z týchto termínov nevyšiel, informujú tvnoviny.sk.
Z približne 5000 zamestnancov v Nitre väčšina zostáva doma. Časť ľudí čerpá dovolenky, iným patrí náhrada mzdy vo výške 75 % priemeru. Podľa informácií medzi pracovníkmi by sa linky nemali spustiť minimálne do konca týždňa.
Výpadok sa netýka len Slovenska. Všetkých závodov automobilky sa odstávka dotkla dokopy u viac než 30-tisíc ľudí a ďalšie státisíce pracovníkov v dodávateľských firmách cítia následky. Vedenie spoločnosti zatiaľ dokázalo sprevádzkovať len niektoré prevádzky, napríklad centrálny sklad náhradných dielov vo Veľkej Británii.