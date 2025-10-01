Kategórie
Natália Mišániová
dnes 1. októbra 2025 o 17:10
Čas čítania 0:30

Zamestnanci nitrianskeho Jaguara zostávajú doma. Výroba po kyberútoku sa stále nerozbehla

Kategória:
Slovensko
Zamestnanci nitrianskeho Jaguara zostávajú doma. Výroba po kyberútoku sa stále nerozbehla
Zdroj: TASR/Jaroslav Bublinec

Výpadok sa netýka len Slovenska.

Výroba v nitrianskom závode Jaguar Land Rover je už mesiac úplne zastavená po masívnom kybernetickom útoku, ktorý ochromil všetky fabriky automobilky na svete. Očakávaný reštart sa zatiaľ nekoná, pôvodne sa hovorilo o 23. septembri, neskôr o 1. októbri, no ani jeden z týchto termínov nevyšiel, informujú tvnoviny.sk.

Z približne 5000 zamestnancov v Nitre väčšina zostáva doma. Časť ľudí čerpá dovolenky, iným patrí náhrada mzdy vo výške 75 % priemeru. Podľa informácií medzi pracovníkmi by sa linky nemali spustiť minimálne do konca týždňa.

Výpadok sa netýka len Slovenska. Všetkých závodov automobilky sa odstávka dotkla dokopy u viac než 30-tisíc ľudí a ďalšie státisíce pracovníkov v dodávateľských firmách cítia následky. Vedenie spoločnosti zatiaľ dokázalo sprevádzkovať len niektoré prevádzky, napríklad centrálny sklad náhradných dielov vo Veľkej Británii.

1. októbra 2025 o 7:15 Čas čítania 0:55 Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
1. októbra 2025 o 8:02 Čas čítania 0:32 Najväčší zamestnávateľ na Spiši hlási prepúšťanie. Známa firma zruší stovku pracovných miest Najväčší zamestnávateľ na Spiši hlási prepúšťanie. Známa firma zruší stovku pracovných miest
1. októbra 2025 o 8:55 Čas čítania 0:26 Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
jaguar
Zdroj: TASR/Jaroslav Bublinec
Správy z domova
