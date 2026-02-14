Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 14. februára 2026 o 8:50
Čas čítania 0:38

SHMÚ vydal výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi. Na veľkej časti územia Slovenska udrie extrémny vietor

SHMÚ vydal výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi. Na veľkej časti územia Slovenska udrie extrémny vietor
Zdroj: Facebook/Dopravný servis TV MI KE VT PO (Dáša Zemanová)

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na nedeľu sériu výstrah 1. stupňa.

Meteorológovia varujú pred nepriaznivým počasím, ktoré zajtra zasiahne takmer celé územie Slovenska. Kým sever a východ krajiny sa musia pripraviť na snehové jazyky, západné a južné okresy musia počítať so silným nárazovým vetrom, informuje SHMÚ.

V Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji očakávame veterné počasie.

  • Rýchlosť vetra: V nárazoch 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h).
  • Priemerná rýchlosť: Okolo 45 km/h.
  • Riziko: Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu a predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre chodcov aj vodičov.

Podobná situácia nastane aj na východnom Slovensku a v podtatranskej oblasti. Najmä okres Poprad a ďalšie časti Košického a Prešovského kraja musia počítať s nárazovým vetrom s rýchlosťou až 85 km/h. Ojedinele sa vyskytne silný vietor s priemernou rýchlosťou do 50 km/h, ktorý môže skomplikovať pohyb vo vysokohorskom prostredí aj na cestách.

V severných okresoch (Orava, Liptov) a na Spiši či Šariši SHMÚ vydal výstrahy pred snehovými jazykmi.

  • Orava a Liptov: Výstraha platí do 15:00 hod.
  • Spiš a Šariš (vrátane Bardejova): Komplikácie potrvajú až do 20:00 hod.
    Výstrahy pred vetrom a snehovými závejmi Výstrahy pred vetrom a snehovými závejmi
    Zobraziť galériu
    (2)
Súvisiace témy:
Slovensko Počasie
