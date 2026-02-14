Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na nedeľu sériu výstrah 1. stupňa.
Meteorológovia varujú pred nepriaznivým počasím, ktoré zajtra zasiahne takmer celé územie Slovenska. Kým sever a východ krajiny sa musia pripraviť na snehové jazyky, západné a južné okresy musia počítať so silným nárazovým vetrom, informuje SHMÚ.
V Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji očakávame veterné počasie.
- Rýchlosť vetra: V nárazoch 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h).
- Priemerná rýchlosť: Okolo 45 km/h.
- Riziko: Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu a predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre chodcov aj vodičov.
Podobná situácia nastane aj na východnom Slovensku a v podtatranskej oblasti. Najmä okres Poprad a ďalšie časti Košického a Prešovského kraja musia počítať s nárazovým vetrom s rýchlosťou až 85 km/h. Ojedinele sa vyskytne silný vietor s priemernou rýchlosťou do 50 km/h, ktorý môže skomplikovať pohyb vo vysokohorskom prostredí aj na cestách.
V severných okresoch (Orava, Liptov) a na Spiši či Šariši SHMÚ vydal výstrahy pred snehovými jazykmi.
- Orava a Liptov: Výstraha platí do 15:00 hod.
- Spiš a Šariš (vrátane Bardejova): Komplikácie potrvajú až do 20:00 hod.