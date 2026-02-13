Trnavskí policajti vypátrali 40-ročného muža, ktorý v okrese Senica s osobným autom vošiel priamo pod prichádzajúci vlak.
Policajná hliadka v okrese Senica riešila vážnu dopravnú nehodu, ktorej sa vodičovi nepodarilo zabrániť. Policajti našli havarované auto značky BMW 520 mimo cesty v úseku medzi obcami Kuklov a Čáry, infomuje polícia na sociálnej sieti.
Vodič vošiel na železničné priecestie v momente, keď signalizačné zariadenie dvoma prerušovanými červenými svetlami jasne oznamovalo príchod vlaku. Po zrážke auto odhodilo mimo vozovky.
Policajti vodiča aj so spolujazdcom po nehode vypátrali. Pri preverovaní totožnosti 40-ročného muža zistili závažné skutočnosti:
- Vodič nevlastní vodičský preukaz.
- Súd mu v minulosti uložil už tri právoplatné zákazy viesť motorové vozidlá.
Poverený príslušník Policajného zboru už začal trestné stíhanie vo veci prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Nezodpovednému vodičovi teraz hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej objasňuje.