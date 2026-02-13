Štát zároveň sľubuje, že podnikatelia vďaka spolupráci s bankami ušetria na poplatkoch za notifikácie.
Poslanci Národnej rady SR rozhodli o posunutí dôležitého termínu. Povinnosť predávajúcich prijímať bezhotovostné platby pri sumách nad jedno euro začne platiť až 1. mája 2026, namiesto pôvodne plánovaného marca. Novela teraz čaká na podpis prezidenta, informuje finančná správa na sociálnej sieti.
Parlament chce týmto krokom vyjsť v ústrety najmä malým prevádzkam, remeselníkom a živnostníkom. Posun zohľadňuje aj náročné obdobie podávania daňových priznaní, aby podnikatelia zaviedli nové pravidlá bez zbytočného stresu.
QR kódy ako lacné riešenie. Finančná správa v spolupráci s bankami rozširuje možnosti, ako splniť zákon bez drahých terminálov. Podnikatelia môžu využiť QR platby, ktoré predstavujú technologicky nenáročný spôsob úhrady. Túto funkciu sprístupní štát aj priamo vo Virtuálnej registračnej pokladnici (VRP).
Notifikácie o platbách budú zadarmo. Štát od roku 2027 zakáže bankám účtovať poplatky za notifikácie o prijatých platbách, ak využijú technické riešenie Finančnej správy. Už do tohtoročného mája však tieto služby bezplatne poskytnú štyri najväčšie banky:
- VÚB banka,
- Tatra banka,
- ČSOB,
- Slovenská sporiteľňa.
Hotovosť nekončí. Zákon nijako neobmedzuje používanie bankoviek a mincí. Hotovosť zostáva aj naďalej plnohodnotným spôsobom úhrady. Predávajúci si však môžu vybrať také bezhotovostné riešenie (terminál, mobil, QR kód), ktoré im najviac vyhovuje.