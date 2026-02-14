Dávku môžeš poberať až pol roka.
Ak človek utrpí pracovný úraz a potrebuje čas na zotavenie pred návratom do zamestnania, môže požiadať o príspevok na takzvanú pracovnú rehabilitáciu. Ide o oficiálny nástroj v systéme sociálneho poistenia, ktorý umožňuje získať až 80 % z hrubej mzdy počas maximálne šiestich mesiacov.
Cieľom je podporiť fyzickú a psychickú obnovu po úraze v rámci riadeného procesu, ktorý môže zahŕňať odborné poradenstvo, rekondičné aktivity alebo prípravu na návrat do práce. Príspevok vypláca Sociálna poisťovňa z úrazového poistenia, ktoré za zamestnancov platia zamestnávatelia.
Podľa údajov Sociálnej poisťovne o pracovnú rehabilitáciu doteraz požiadal len jeden človek. Dôvodom môže byť nízka informovanosť o existencii tohto nároku a komplikovanejší administratívny proces. Žiadosť sa podáva cez zamestnávateľa a je potrebné doložiť aj lekárske odporúčanie. V praxi ľudia po úraze častejšie využívajú štandardnú práceneschopnosť, ktorá však prináša nižšiu finančnú náhradu.