Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 15. februára 2026 o 15:01
Čas čítania 0:31

Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? Poznáme presné kroky, ako sa efektívne brániť

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? Poznáme presné kroky, ako sa efektívne brániť
Zdroj: Pexels.com

Mnohí zamestnávatelia ignorujú zákonné termíny splatnosti, no vy na svoje peniaze čakať nemusíte.

V pracovnom práve robia chyby nielen zamestnanci, ale veľmi často aj zamestnávatelia, a niektoré z nich vás môžu stáť peniaze. Prinášame vám prehľad bodov, ako sa môžete brániť pri nevyplatenej mzde.

Vždy začnite písomnou výzvou:

  • pošlite ju doporučene s doručenkou (ako dôkaz),
  • určite v nej lehotu na úhradu (napr. 7–14 dní),
  • uveďte, o akú sumu mzdy ide a za ktoré obdobie.

Ak prvá výzva nezaberie, pošlite predžalobnú výzvu, kde:

  • znova žiadate mzdu,
  • upozorníte, že ak nárok nebude uspokojený:
  • podáte na súd návrh na platobný rozkaz alebo žalobu,
  • podáte trestné oznámenie,
  • alebo podáte podnet na inšpektorát práce.

Predžalobná výzva je dôležitá hlavne pre súdny proces, aby bolo jasné, že ste sa snažili najprv mimosúdne vyriešiť spor. Národný inšpektorát práce môže preveriť, či zamestnávateľ neporušil zákon, alebo mu môže uložiť pokutu či iné sankcie.

peniaze
Zdroj: FOTO TASR/DPA
10. februára 2026 o 6:28 Čas čítania 1:08 Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
12. februára 2026 o 17:41 Čas čítania 0:49 Čo je to neoprávnené podnikanie a fiktívna živnosť? Mnohí Slováci porušujú zákon, možno o tom ani nevedia Čo je to neoprávnené podnikanie a fiktívna živnosť? Mnohí Slováci porušujú zákon, možno o tom ani nevedia
9. februára 2026 o 10:17 Čas čítania 1:18 Na Slovensku chcú postaviť nový závod. Prinesie prácu pre stovky ľudí Na Slovensku chcú postaviť nový závod. Prinesie prácu pre stovky ľudí
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika Peniaze
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 14:19
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
pred 2 dňami
Štát rozpredáva majetok za výhodnú cenu. Predmetom predaja je dom s pozemkami na strednom Slovensku
Štát rozpredáva majetok za výhodnú cenu. Predmetom predaja je dom s pozemkami na strednom Slovensku
včera o 16:22
Pozor na príspevok na opatrovanie: Štát si spätne skontroluje vaše peniaze až tri roky dozadu
Pozor na príspevok na opatrovanie: Štát si spätne skontroluje vaše peniaze až tri roky dozadu
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
včera o 10:15
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
pred 2 dňami
Štát rozpredáva majetok za výhodnú cenu. Predmetom predaja je dom s pozemkami na strednom Slovensku
Štát rozpredáva majetok za výhodnú cenu. Predmetom predaja je dom s pozemkami na strednom Slovensku
3
pred 2 dňami
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
dnes o 14:19
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
včera o 10:15
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
11. 2. 2026 8:19
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
pred 3 dňami
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
3
pred 2 dňami
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
1
9. 2. 2026 9:28
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
pred 3 dňami
Sociálna poisťovna tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
Sociálna poisťovna tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
Lifestyle news
Charlieho anjeli sa vrátia s novým filmom. Čo vieme o pokračovaní slávnej série?
dnes o 15:24
Ako sa stravujú olympionici? Týmito pravidlami sa riadia šampióni, pomôžu aj tebe
dnes o 10:20
Miška a Azra z Ruže pre nevestu mieria do spoločného fightu. V rukaviciach vyriešia staré spory
včera o 15:05
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
včera o 12:00
Hviezdy Let's Dance sa vracajú na parket s novými tanečníkmi. Show odhalila hviezdne páry špeciálneho ročníka
včera o 10:58
Dostal si kopačky? Pozor na extrémne emócie, zlomené srdce je skutočná diagnóza
včera o 10:09
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
pred 2 dňami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 2 dňami
Ktoré orechy sú pre nás zdravotne najprínosnejšie? Vedci majú v druhoch a ich benefitoch jasno
pred 2 dňami
Streatwearová značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
pred 2 dňami
Ekonomika Všetko
Známa slovenská firma bude vo veľkom prepúšťať. Stovky ľudí prídu o prácu
pred 3 dňami
Známa slovenská firma bude vo veľkom prepúšťať. Stovky ľudí prídu o prácu
O prácu v závode na výrobu elektroniky príde viac ako 500 ľudí, čo potvrdilo aj nitrianske Ústredie práce.
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
včera o 06:50
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Plánuješ si zobrať hypotéku? Uškodiť ti môžu hazardné hry aj stránky pre dospelých
pred 2 dňami
Plánuješ si zobrať hypotéku? Uškodiť ti môžu hazardné hry aj stránky pre dospelých
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
pred 2 dňami
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
pred 2 dňami
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Aké postihy hrozia pri neoprávnenom podnikaní a kto môže skončiť vo väzení?
včera o 13:46
Aké postihy hrozia pri neoprávnenom podnikaní a kto môže skončiť vo väzení?
Ekonomika Všetko
Známa slovenská firma bude vo veľkom prepúšťať. Stovky ľudí prídu o prácu
pred 3 dňami
Známa slovenská firma bude vo veľkom prepúšťať. Stovky ľudí prídu o prácu
včera o 06:50
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
pred 2 dňami
Plánuješ si zobrať hypotéku? Uškodiť ti môžu hazardné hry aj stránky pre dospelých
Slovensko Všetko
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
dnes o 14:19
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
dnes o 09:55
ZOZNAM: Toto sú rizikové slovenské e-shopy. Radšej sa im vyhni
pred 2 hodinami
Eurokomisár pre demokraciu varuje Slovensko, v europarlamente sme témou. Je to obrovské reputačné riziko, tvrdí Ďuriš Nicholsonová
Zahraničie Všetko
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
11. 2. 2026 17:37
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
pred 2 hodinami
Eurokomisár pre demokraciu varuje Slovensko, v europarlamente sme témou. Je to obrovské reputačné riziko, tvrdí Ďuriš Nicholsonová
11. 2. 2026 9:48
Známy obchodný reťazec Aldi čelí vlne kritiky. Povinný poplatok pri vstupe mu úspech nepriniesol

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
11. 2. 2026 17:37
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
Otec obete, ktorý sa v minulosti liečil kvôli problémom s alkoholom, vypil v deň tragédie pol litra vína.
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
3
11. 2. 2026 9:04
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
4. 2. 2026 14:00
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
4. 2. 2026 13:13
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
4. 2. 2026 5:43
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia