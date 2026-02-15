Mnohí zamestnávatelia ignorujú zákonné termíny splatnosti, no vy na svoje peniaze čakať nemusíte.
V pracovnom práve robia chyby nielen zamestnanci, ale veľmi často aj zamestnávatelia, a niektoré z nich vás môžu stáť peniaze. Prinášame vám prehľad bodov, ako sa môžete brániť pri nevyplatenej mzde.
Vždy začnite písomnou výzvou:
- pošlite ju doporučene s doručenkou (ako dôkaz),
- určite v nej lehotu na úhradu (napr. 7–14 dní),
- uveďte, o akú sumu mzdy ide a za ktoré obdobie.
Ak prvá výzva nezaberie, pošlite predžalobnú výzvu, kde:
- znova žiadate mzdu,
- upozorníte, že ak nárok nebude uspokojený:
- podáte na súd návrh na platobný rozkaz alebo žalobu,
- podáte trestné oznámenie,
- alebo podáte podnet na inšpektorát práce.
Predžalobná výzva je dôležitá hlavne pre súdny proces, aby bolo jasné, že ste sa snažili najprv mimosúdne vyriešiť spor. Národný inšpektorát práce môže preveriť, či zamestnávateľ neporušil zákon, alebo mu môže uložiť pokutu či iné sankcie.
