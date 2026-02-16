Lacnejšie budú ročné a trojročné viazanosti, banka zároveň ponúka akciu s úrokom od 3,19 % ročne.
Slovenská sporiteľňa od 17. februára 2026 znižuje úrokové sadzby pri úveroch na bývanie. Lacnejšie budú fixácie na jeden a tri roky, ktoré klesnú o 0,2 percentuálneho bodu, informovala banka v tlačovej správe.
Jednoročná fixácia začne od 3,89 % ročne a trojročná od 3,49 %. Ostatné fixácie zostávajú bez zmeny. Banka zároveň ponúka do konca apríla akciu, v rámci ktorej môžu klienti získať úrok už od 3,19 % ročne pri splnení podmienok, medzi ktoré patrí aj poistenie hypotekárneho úveru.
