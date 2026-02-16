Záujemcovia musia zložiť zábezpeku vo výške 3 000 eur a doručiť cenovú ponuku najneskôr do 18. marca 2026
Okresný úrad Nitra vyhlásil elektronickú aukciu na predaj prebytočného majetku štátu v okrese Levice, obec Šarovce, katastrálne územie Malé Šarovce. Predmetom predaja je rodinný dom so súpisným číslom 319 spolu s pozemkami s celkovou výmerou 2 286 m². Nehnuteľnosť sa predáva vcelku a v stave, v akom sa aktuálne nachádza. Bližšie informácie sa dozviete na tomto webe.
Primeraná cena je stanovená na 54 200 eur. Záujemcovia musia zložiť zábezpeku vo výške 3 000 eur a doručiť cenovú ponuku najneskôr do 18. marca 2026. Úspešní uchádzači budú následne vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Správca si vyhradzuje právo aukciu kedykoľvek zrušiť.