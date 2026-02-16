Korunovali ho v roku 2014 v Košiciach ako Róberta I., pričom jeho cieľom bolo zjednocovať rómsku komunitu a podporovať spoluprácu s inštitúciami.
Úradujúci rómsky kráľ Róbert Botoš zomrel v nedeľu (15. 2.) vo veku 54 rokov v Košiciach.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyjadril na sociálnej sieti nad touto správou ľútosť a zármutok.
Uviedol, že Botoš zomrel v nedeľu večer vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb.V piatok (13. 2.) mal mozgovú príhodu.
Botoša korunovali za rómskeho kráľa Róberta I. v Košiciach 12. apríla 2014. Za svoju úlohu označil najmä zjednocovanie Rómov, ale aj navrátenie správnych hodnôt do komunít a spoluprácu s tými, ktorí rómskej komunite pomáhajú. Slávnosť sledovali v Dome umenia početní hostia zo Slovenska i zahraničia. Zlatú korunu vyrobili špeciálne na túto príležitosť.