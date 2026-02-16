Polícia aj operátori upozorňujú na rastúci počet takýchto prípadov.
Podvodníci prišli s novým trikom, ktorým sa snažia získať osobné údaje a peniaze. Využívajú takzvaný spoofing – ide o praktiku, pri ktorej volajú zo slovenského čísla patriaceho reálnej osobe alebo firme, informujú tvnoviny.sk.
Cieľom hovorov je vystrašiť človeka a prinútiť ho konať pod tlakom
Jednej žene takto zavolal muž, ktorý sa predstavil ako policajt. Tvrdil, že si niekto v banke chce vziať pôžičku na jej meno a údajne má k tomu splnomocnenie. Naliehal, aby situáciu riešila okamžite a poskytla mu citlivé informácie. Keď odmietla a rozhodla sa všetko overiť priamo v banke, zistila, že ide o podvod. Číslo, z ktorého jej volali, patrilo realitnej kancelárii, ktorú útočníci zneužili.
Cieľom takýchto hovorov je vystrašiť človeka a prinútiť ho konať pod tlakom, prezradiť heslá, údaje z platobnej karty alebo kliknúť na podozrivý odkaz. Polícia upozorňuje, že skutočný výsluch nikdy nerieši telefonicky. Ak od vás niekto žiada citlivé údaje alebo na vás tlačí, hovor radšej ukončite a informácie si overte priamo v banke či na polícii.