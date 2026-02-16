Pozri si dvojice najbližších hokejových zápasov na ZOH 2026.
Slovenskí hokejisti na Zimných olympijských hrách 2026 zažili vydarenú skupinovú fázu a potvrdili, že patria medzi najlepšie tímy turnaja. Po troch náročných dueloch v základnej skupine Slovensko nazbieralo dostatok bodov na priamy postup do štvrťfinále.
Slovenský hokejový tím sa najbližšie postaví proti víťazovi osemfinálového zápasu medzi Nemeckom a Francúzskom.
Máme podľa teba šancu na medailu?
Áno, verím nášmu tímu.
Nie, som skeptický.
85 %
Nie, som skeptický.
15 %
Dvojice osemfinále:
Česko - Dánsko
Švédsko - Lotyšsko
Nemecko - Francúzsko
Švajčiarsko - Taliansko
Dvojice štvrťfinále:
Kanada - Česko/Dánsko
USA - Švédsko/Lotyšsko
Slovensko - Nemecko/Francúzsko
Fínsko - Švajčiarsko/Taliansko
Postupová tabuľka ZOH 2026
(16. 02. 2026)
|Tím
|Počet strelených gólov / Počet inkasovaných gólov
|Body
|1.
|Kanada
|20:3
|9
|2.
|USA
|16:5
|9
|3.
|Slovensko
|10:8
|6
|4.
|Fínsko
|16:5
|6
|5.
|Švajčiarsko
|9:8
|5
|6.
|Nemecko
|7:10
|3
|7.
|Švédsko
|11:9
|6
|8.
|Česko
|9:12
|4
|9.
|Dánsko
|8:11
|3
|10.
|Lotyšsko
|7:12
|3
|11.
|Francúzsko
|5:20
|0
|12.
|Taliansko
|4:19
|0
