Padla zo siedmeho poschodia jedného z bytových domov na Vilovej ulici v Petržalke.
Bratislavskí policajti sa zaoberajú okolnosťami pádu 90-ročnej ženy zo siedmeho poschodia jedného z bytových domov na Vilovej ulici v Petržalke. Žena zraneniam na mieste podľahla. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia uviedla, že oznámenie dostala v pondelok krátko po 9.25 h. „V súčasnosti sa okolnosťami udalosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V,“ doplnila.
10. februára 2026 o 6:28 Čas čítania 1:08 Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?