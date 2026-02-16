Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 16. februára 2026 o 11:59
Čas čítania 0:13

90-ročná žena v Bratislave vypadla zo 7. poschodia. Okolnosti preveruje polícia

90-ročná žena v Bratislave vypadla zo 7. poschodia. Okolnosti preveruje polícia
Zdroj: Polícia SR (Facebook)

Padla zo siedmeho poschodia jedného z bytových domov na Vilovej ulici v Petržalke.

Bratislavskí policajti sa zaoberajú okolnosťami pádu 90-ročnej ženy zo siedmeho poschodia jedného z bytových domov na Vilovej ulici v Petržalke. Žena zraneniam na mieste podľahla. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.


Polícia uviedla, že oznámenie dostala v pondelok krátko po 9.25 h. „V súčasnosti sa okolnosťami udalosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V,“ doplnila.

policajné autá polícia SR
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
