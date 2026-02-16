Medvedica zraneniam podľahla.
Muž skončil po útoku medvedice v nemocnici na ošetrení. Medvedicu zabili v sebaobrane. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa v nedeľu na sociálnej sieti.
Hovorí o prvom útoku medveďa v tomto roku. „Medvedica bola zabitá v sebaobrane, muž skončil so zraneniami v nemocnici na ošetrení,“ skonštatoval.
Podľa vyjadrenia svedka útoku (syna poškodeného) malo dôjsť k útoku takto:
„Obaja prechádzali cez hore uvedenú lokalitu v lesnom poraste, kde vykonávali kontrolu ťažby. So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom. Syn poškodeného pribehol otcovi na pomoc, ktorý ležal pod rozzúrenou medvedicou, ktorá ho stále hrýzla a viackrát z bezprostrednej blízkosti na ňu vystrelil zo svojej krátkej guľovej zbrane, pričom dával pozor, aby nezasiahol otca. Medvedica ostala po zásahoch nehybne ležať. Následne syn pomohol zranenému otcovi k presunu k motorovému vozidlu na zvážnici a odviezol ho do nemocnice. Zhruba 200 metrov od miesta útoku našli na zvážnici svojho ťažko poraneného poľovne upotrebiteľného psa, ktorý zraneniam neskôr podľahol“.