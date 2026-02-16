Hlavné témy
TASR Jakub Paulík
dnes 16. februára 2026 o 7:13
Čas čítania 0:45

Kuffa opísal prvý tohtoročný útok medvedice. Muž ležal pod zvieraťom, strieľal na ňu otec aj syn

Kuffa opísal prvý tohtoročný útok medvedice. Muž ležal pod zvieraťom, strieľal na ňu otec aj syn
Zdroj: Filip Kuffa • SNS - ŽIVOT NS

Medvedica zraneniam podľahla.

Muž skončil po útoku medvedice v nemocnici na ošetrení. Medvedicu zabili v sebaobrane. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa v nedeľu na sociálnej sieti.

Hovorí o prvom útoku medveďa v tomto roku. „Medvedica bola zabitá v sebaobrane, muž skončil so zraneniami v nemocnici na ošetrení,“ skonštatoval.

Podľa vyjadrenia svedka útoku (syna poškodeného) malo dôjsť k útoku takto:
„Obaja prechádzali cez hore uvedenú lokalitu v lesnom poraste, kde vykonávali kontrolu ťažby. So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom. Syn poškodeného pribehol otcovi na pomoc, ktorý ležal pod rozzúrenou medvedicou, ktorá ho stále hrýzla a viackrát z bezprostrednej blízkosti na ňu vystrelil zo svojej krátkej guľovej zbrane, pričom dával pozor, aby nezasiahol otca. Medvedica ostala po zásahoch nehybne ležať. Následne syn pomohol zranenému otcovi k presunu k motorovému vozidlu na zvážnici a odviezol ho do nemocnice. Zhruba 200 metrov od miesta útoku našli na zvážnici svojho ťažko poraneného poľovne upotrebiteľného psa, ktorý zraneniam neskôr podľahol“.

5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
15. februára 2026 o 14:19 Čas čítania 0:27 Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
9. februára 2026 o 9:28 Čas čítania 1:04 Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu"
Súvisiace témy:
Slovensko medvede
