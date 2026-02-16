Stačí vyplniť správny formulár, nechať ho potvrdiť v škôlke a poslať do poisťovne.
Poistenci, ktorí počas jarných prázdnin zostávajú doma s deťmi kvôli zatvoreným škôlkam, môžu získať dávku ošetrovné. Sociálna poisťovňa priznáva tento nárok každému, kto sa osobne a celodenne stará o dieťa v čase, keď jeho materská škola čerpá prázdniny alebo zostáva z iného dôvodu uzavretá, informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe.
Štatistiky ukazujú, že rodičia túto pomoc využívajú masívne. Za rok 2025 poisťovňa priznala viac ako 200-tisíc dávok ošetrovné. Každý mesiac tak vyplatila v priemere 18,5-tisíc dávok v priemernej výške takmer 200 eur.
Ako získať dávku:
- Vyplň tlačivo
- Ak chceš čerpať peniaze, musíš vyplniť špeciálnu žiadosť
- Na webovej stránke Sociálnej poisťovne ju nájdeš v sekcii Formuláre pod poradovým číslom 278.
Postup pri podávaní žiadosti:
