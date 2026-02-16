Útočníka zadržali svedkovia, dievčatko skončilo v nemocnici so zlomeninou stehennej kosti.
V talianskom meste Bergamo došlo v sobotu (14. februára) popoludní k pokusu o únos ročného dieťaťa. Incident sa odohral približne o 13. hodine pred miestnym supermarketom a zachytili ho bezpečnostné kamery, informoval taliansky denník Secolo d’Italia.
Podľa talianskych médií sa k žene, ktorá vychádzala z obchodu so svojou dcérou, priblížil muž a bez varovania sa pokúsil vytrhnúť jej dieťa z náručia. Matka začala kričať a na pomoc jej okamžite pribehol otec dievčatka spolu s ďalšími svedkami. Útočníka spacifikovali a zadržali až do príchodu polície.
Bergamo, un 37enne romeno senza fissa dimora ha tentato ieri pomeriggio di rapire una bambina di un anno e mezzo in un supermercato, afferrandola con violenza per le gambe. La piccola era insieme alla madre, che si è difesa con tutte le sue forze. A breve distanza si trovava il… pic.twitter.com/fZVAsA7J5k— Ultimora.net (@ultimoranet) February 15, 2026
Polícia následne zadržala 37-ročného občana Rumunska. Muža obvinili z pokusu o únos a z ublíženia na zdraví osobe mladšej ako 14 rokov. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, informoval web Il Messaggero.
Ročné dievčatko po incidente previezli do nemocnice, kde lekári diagnostikovali zlomeninu stehennej kosti. Okolnosti prípadu naďalej vyšetrujú príslušné orgány.