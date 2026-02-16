Zomrela herecká legenda z Krstného otca. Robert Duvall mal 95 rokov

Za úlohu v Krstnom otcovi získal svoju prvú nomináciu na Oscara.
Americký oscarový herec a filmový režisér Robert Duvall, ktorý stvárnil postavu mafiánskeho právnika v trilógii Krstný otec a zažiaril aj v úlohe plukovníka vo filme Apokalypsa, zomrel vo veku 95 rokov, oznámila v pondelok jeho manželka Luciana Duvallová.
„Včera sme sa rozlúčili s mojím milovaným manželom, drahým priateľom a jedným z najväčších hercov našej doby. Bob zomrel pokojne doma,“ uviedla vo vyhlásení manželka.
Duvall bol v Hollywoode vnímaný ako tak trochu neskorý talent, píše AFP. Mal 31 rokov, keď sa presadil v úlohe tajomného samotára Booa Radleyho vo filmovej adaptácii románu Ako zabiť vtáčika z roku 1962.
Následne stvárnil nespočetné množstvo rolí, zahral si napríklad vo filmoch Televízna spoločnosť (1976) a Veľký Santini (1979).
Medzi jeho najvýraznejšie však patrili postava Toma Hagena v prvých dvoch dieloch trilógie Krstný otec (1972) a úloha podplukovníka Williama Kilgorea vo vietnamskom vojnovom epose Francisa Forda Coppolu z roku 1979 Apokalypsa.
Duvall získal v roku 1983 Oscara za stvárnenie bývalého country speváka vo filme Nežné milosti. Na ocenenie bol však nominovaný celkovo až sedemkrát. Počas svojej šesťdesiatročnej kariéry získal aj štyri Zlaté glóbusy a ocenila ho tiež Britská akadémia filmových a televíznych umení (BAFTA). Žiaril v hlavných aj vedľajších úlohách a stal sa tiež režisérom.
Často však hovoril, že jeho obľúbenou bola postava, ktorú stvárnil v televíznom miniseriáli Osamelá holubica z roku 1989.
Filmová kritička Elaine Manciniová opísala Duvalla ako „technicky najzdatnejšieho, najvšestrannejšieho a najpresvedčivejšieho herca na amerických filmových plátnach“.