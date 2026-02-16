Kúpa jazdeného auta síce znie ako jednoduchá záležitosť – vyberieš, zaplatíš a jazdíš. Realita je však trošku iná. Po podpise kúpnej zmluvy totiž prichádza povinnosť, ktorá sa vzťahuje na každého nového vlastníka - prepis vozidla na nového majiteľa.
Prinášame ti kompletný a praktický postup, ako prepis auta vybaviť rýchlo, bez zbytočných chýb a s prehľadom o všetkých nákladoch.
Prepis auta je administratívny úkon, ktorým sa mení vlastník alebo držiteľ motorového vozidla v evidencii Policajného zboru. Nový majiteľ musí túto zmenu nahlásiť do 30 dní od nadobudnutia vozidla.
Dobrá správa je, že dnes už ide o výrazne jednoduchší proces než v minulosti. Odhlásenie aj prihlásenie vozidla sa rieši jednou spoločnou žiadosťou a vybavíš ho na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte bez ohľadu na trvalý pobyt.
Krok 1: Priprav si všetky potrebné dokumenty
Ešte pred návštevou dopravného inšpektorátu si skontroluj, či máš kompletné papiere.
Na prepis auta potrebuješ:
- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
- osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz),
- osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz),
- doklad o nadobudnutí vozidla (napr. kúpna zmluva, faktúra, darovacia zmluva alebo dedičské rozhodnutie),
- potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP) nového držiteľa,
- splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak nie je prítomná jedna zo strán.
Dôležité je, že po prepise pôvodné PZP automaticky zaniká, takže nový majiteľ by mal mať poistenie vybavené ešte pred návštevou úradu.
Krok 2: Dohodni sa, čo bude s evidenčnými číslami