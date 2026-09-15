Ak sa Taraba vráti do parlamentu, koalícii automatickú podporu nesľubuje.
Predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter tvrdí, že minister životného prostredia Tomáš Taraba bude v krátkom čase odvolaný. Podľa neho koalícia rešpektuje požiadavku SNS, ktorá Tarabu do funkcie nominovala. Zatiaľ však nie je dohoda o tom, kto ho na čele rezortu nahradí. Andrej Danko by tam chcel súčasného štátneho tajomníka Filipa Kuffu, informovali aktuality.sk.
O Tarabovom odchode by tak nemusel hlasovať parlament. Návrh na jeho odvolanie by mal podať premiér Robert Fico. Richter argumentuje tým, že ak koaličný partner žiada výmenu svojho ministra, premiér bude rešpektovať koaličnú zmluvu.
Taraba o návrhu na odvolanie nevie
Samotný Taraba však tvrdí, že nemá informácie o tom, že by Fico už návrh na jeho odvolanie podal. Premiéra sa na to chce priamo opýtať.
Taraba zároveň naznačil, že po prípadnom návrate do parlamentu nebude koalíciu automaticky podporovať. O jednotlivých návrhoch chce rozhodovať „od zákona k zákonu“. Bez jeho istej podpory by sa koalícia mohla spoliehať na 77 poslancov.