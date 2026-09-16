Odborníci preto školám odporúčajú od rutinného merania hmotnosti úplne upustiť.
Váženie žiakom nevynucujú žiadne povinné predpisy, no na slovenských školách naďalej zostáva praxou najmä na hodinách telesnej výchovy či pri testovaní pohybovej zdatnosti. Organizácia Chuť žiť zrealizovala prieskum zameraný na skúsenosti rodičov, pedagogických zamestnancov a samotných žiakov.
Zo 125 zapojených respondentov až 77,6 % potvrdilo, že sa s vážením v školskom prostredí za posledné tri roky stretli. Vo väčšine prípadov (78,4 %) išlo o každoročné meranie, no viac než pätina odpovedí poukázala na opakované merania počas jedného školského roka.
Verejné poníženie
Kľúčovým zistením prieskumu je spôsob, akým meranie hmotnosti v praxi prebieha. Až 74,2 % respondentov opísalo skupinové alebo verejné váženie – teda situácie, keď sa deti vážia priamo pred spolužiakmi, učitelia vyhlasujú hodnoty hmotnosti či BMI nahlas alebo výsledky verejne zapisujú. Len v 17,5 % prípadov išlo o individuálne a diskrétne váženie. Až 70,1 % odpovedí potvrdilo vnímaný negatívny dopad váženia na psychiku detí, pričom pri verejnom vážení tento podiel stúpol až na 80,6 %.
Riziko porúch príjmu potravy
V otvorených odpovediach účastníci opisovali silný stres, pocity hanby, strach z reakcií okolia či následné posmešky zo strany spolužiakov. Niektoré deti po vážení začali obmedzovať stravu alebo prehnane kontrolovať svoju hmotnosť. U detí s históriou porúch príjmu potravy nevhodne vykonané váženie vyvolalo návrat reštriktívneho správania. Mnohí rodičia a žiaci navyše vôbec nevedeli, na aký účel sa údaje zbierajú a kto k nim má prístup.
Odporúčanie odborníkov: Od rutinného váženia upustiť
Organizácia Chuť žiť na základe zistení a zahraničných štúdií zdôrazňuje, že samotné zistenie hmotnosti nevedie k zlepšeniu zdravia detí, no môže znižovať spokojnosť s vlastným telom. Školám preto odporúča od rutinného váženia úplne upustiť, pokiaľ naň neexistuje jasný a odborne odôvodnený účel. Ak je meranie nevyhnutné, malo by prebiehať výhradne v súkromí, bez komentovania, porovnávania a s vopred informovaným súhlasom rodičov aj detí.