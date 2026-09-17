Okolnosti a pôvod alkoholu už preveruje polícia.
Polícia v Ružomberku aktuálne preveruje okolnosti dvoch úmrtí, pod ktoré sa údajne podpísala otrava prudko toxickým metanolom, uvádza portál tnlive.sk. Prvý prípad sa týka 60-ročného muža, ktorého telo obhliadali počas stredajšieho večera (16. septembra). Podľa doterajších informácií už priamo na mieste vykonané orientačné testy naznačili, že príčinou tragédie mohla byť práve intoxikácia týmto nebezpečným jedom.
Výsledky pitvy potvrdili toxickú látku
Nešlo však o jedinú zlú správu toho dňa. Zhodou okolností práve v stredu dostali vyšetrovatelia od súdneho lekára aj výsledky pitvy iného, 57-ročného muža. Prvotné informácie hovoria o tom, že aj v jeho tele sa potvrdila prítomnosť smrteľného metanolu.
Do prípadu sa už vložila polícia, ktorá intenzívne vyšetruje presné okolnosti oboch úmrtí. Kľúčové bude teraz zistiť, či spolu oba prípady priamo súvisia, a najmä to, odkiaľ otrávený alkohol pochádzal, aby sa zabránilo prípadným ďalším tragédiám.
Nemocnica však v stanovisku pre portál Aktuality uviedla, že prítomnosť metanolu v telách mužov zatiaľ nebola potvrdená. „Môžeme potvrdiť, že začiatkom týždňa boli cez interný urgent prijatí dvaja pacienti. Obaja zomreli na rozvrat vnútorného prostredia,“ uvádza nemocnica.