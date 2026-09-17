Po prijatí e-mailu s bombovou hrozbou museli budovu okamžite evakuovať.
Základnú školu (ZŠ) v Michalovciach vo štvrtok evakuovali po prijatí e-mailu s bombovou hrozbou. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, polícia v predmetnej veci vykonáva úkony v zmysle zákona o Policajnom zbore. Portál noviny.sk uviedol, že služobný pes označil podozrivé miesto v areáli.
„Bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť, pretože ich zverejnenie by mohlo zmariť vyšetrovanie,“ uviedla hovorkyňa.
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