Boko prišiel aj o pištoľ a zakázali mu držať zbraň.
Mestský súd Bratislava I uznal vo štvrtok Františka B. za vinného v prípade minuloročnej streľby v Ivanke pri Dunaji, ktorá sa udiala po predchádzajúcom konflikte medzi dvomi mužmi.
Súd mu uložil trest odňatia slobody na 16 rokov so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Uložil mu aj trest prepadnutia veci - pištole a trest zákazu činnosti vo forme zákazu držania a používania zbrane na osem rokov. Rozsudok nie je právoplatný.
Obžalovaný sa voči nemu odvolal. Prokurátorka a poškodení si ponechali lehotu na vyjadrenie. Poškodenej manželke súd priznal náhradu škody vo výške takmer 3 000 eur. Zároveň manželke aj obom deťom priznal náhradu nemajetkovej ujmy, každému po 50 000 eur. So zvyškom nároku na náhradu škody odkázal súd poškodených na civilný proces.
Poľahčujúce okolnosti
Súd pri ukladaní trestu prihliadal na to, že obžalovaný nebol doteraz súdne trestaný a skutok nahlásil. Zároveň konštatoval, že obrana obžalovaného bola neprimeraná útoku.
V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca minulého roka po strelnom poranení zomrel muž.
Polícia preto začala trestné stíhanie. Na mieste malo dôjsť ku konfliktu medzi dvoma mužmi, pričom jeden z nich utrpel strelné poranenie v oblasti hlavy, ktorému podľahol. Vyšetrovateľ obvinil Františka Boka z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prokurátorka neskôr navrhla pre obvineného tzv. preventívnu väzbu.
Krajský súd v Bratislave vzal začiatkom apríla 2025 obvineného muža do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátorky voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý rozhodol o stíhaní Františka B. na slobode. Súdny proces sa začal koncom októbra minulého roka.