Ochranári sa navyše v noci chystajú na odstrel ďalšieho jedinca, ktorý na družstve v Turčianskych Kľačanoch roztrhal približne 15 plemenných oviec.
Zásahový tím Fatra eliminoval dva jedince medveďa hnedého, ktoré sa pohybovali v regióne Turca v okrese Martin. Jeden eliminovaný medveď zaútočil v utorok (15. 9.) v Blatnici na ženu, druhou bola medvedica, ktorá opakovane chodila do časti obce Podhradie Konské. Zásahový tím plánuje eliminovať ešte jedinca, ktorý vo štvrtok ráno v Turčianskych Kľačanoch zaútočil na stádo oviec. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil vedúci Zásahového tímu Fatra Juraj Žiak.
„V Blatnici sme eliminovali 64-kilogramového útočiaceho samca, ktorý sa vrátil do dediny. Cez identifikačný protokol sme zase zaznamenali, že do časti Podhradia Konské chodila mesiac 15-ročná medvedica, nebola vodiaca, nemala mláďatá. Eliminovali sme ju pri jednom z rodinných domov na záhrade,“ uviedol Žiak.
Zásahový tím zasahoval vo štvrtok aj v areáli družstva v Turčianskych Kľačanoch v okrese Martin. „Približne o 9:00 tam medveď potrhal asi 15 oviec. Teraz tam bude ešte komisionálne šetrenie škôd, ktoré zrealizuje okresný úrad. V noci tam pôjdeme vykonať elimináciu, nakoľko tam vznikli enormné škody, keďže ide o plemenné zvieratá. Je predpoklad, že sa tam zviera ešte vráti a bude zase útočiť na ovce,“ doplnil Žiak.
Najkritickejší mesiac
Upozornil, že september a október je z pohľadu medveďov najkritickejším obdobím, keď zaznamenávajú najväčšie škody aj na hospodárskych zvieratách. Šelmy totiž podľa neho potrebujú potravu pred zimou.
Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v stredu (16. 9.) podotkla, že situácia súvisiaca s výskytom medveďa hnedého v regióne Turca si v dôsledku opakovaných incidentov vyžaduje zvýšenú pozornosť a vzhľadom na vývoj situácie bude celý región Turca intenzívne monitorovaný.
Na posilnenie monitoringu a terénnych aktivít budú Zásahovému tímu Fatra pomáhať aj Zásahové tímy Východ a Západ ŠOP SR a Zásahový tím Muráň. „Cieľom spoločného postupu je získať čo najpresnejšie informácie o pohybe jedincov medveďa hnedého v jednotlivých lokalitách, a tak zabezpečiť koordinovaný postup zasahujúcich zložiek,“ priblížila ŠOP.
Monitoring budú zásahové tímy podľa nej realizovať v spolupráci s Policajným zborom SR a dobrovoľnými hasičskými zbormi, pri vyhľadávaní a monitorovaní pohybu medveďa budú využívať aj dronovú techniku vrátane dronov vybavených termovíznymi kamerami.