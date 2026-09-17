Spomenul aj rokovania o novom balíku sankcií proti Rusku.
Premiér Robert Fico chystá v piatok cestu na Ukrajinu. Svoju plánovanú návštevu prezradil pomerne nečakane na záver príhovoru pri príležitosti otvorenia nového akademického roka v Prešove, pričom uviedol, že sa z Ukrajiny vráti v piatok v noci, informuje Denník N.
Informácia vyvolala pozornosť aj preto, že ju Úrad vlády SR vôbec nezaradil do oficiálneho prepisu jeho prejavu. V súčasnosti tak zostáva nejasné, aké konkrétne miesta slovensko-ukrajinskej hranice premiér navštívi a aký bude jeho presný oficiálny program.
Stretnutie s Tuskom a nový balík sankcií voči Rusku
Cestu slovenskej delegácie však potvrdili zahraničné zdroje. Poľský premiér Donald Tusk podľa ukrajinskej agentúry Ukrinform vo štvrtok vyhlásil, že sa taktiež chystá na návštevu Ukrajiny, kde je naplánované aj jeho osobné stretnutie s Robertom Ficom.
Tusk v rozhovore pre ukrajinské médiá zároveň dodal, že európske krajiny už v súčasnosti aktívne rokujú o v poradí 22. balíku sankcií namierených proti Rusku. Postoj slovenskej strany k novým obmedzeniam opísal poľský ministerský predseda ako „tradične opatrný“.