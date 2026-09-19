Leto zároveň sprevádzalo výrazné sucho, ktoré bolo podľa meteorológov ešte vážnejšie ako v roku 2022.
Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Mimoriadne teplý bol najmä august, ktorý skončil ako druhý najteplejší za sledované obdobie.
Najviac letných dní zaznamenali meteorológovia v Mužle, kde ich bolo 87. Hurbanovo malo 56 tropických dní a zároveň najdlhšiu vlnu horúčav, ktorá trvala až 22 dní. Podľa SHMÚ takú dlhú sériu tropických dní na Slovensku doteraz nezaznamenali. Teploty počas leta miestami prekročili aj 42 °C.
Sucho bolo horšie ako v roku 2022
Leto sprevádzalo aj výrazné sucho, ktoré vyvrcholilo v polovici augusta. Výrazné až extrémne sucho sa miestami rozšírilo až na 90 % územia Slovenska a podľa SHMÚ bolo ešte vážnejšie ako v roku 2022. Zasiahlo najmä poľnohospodárstvo a lesníctvo.