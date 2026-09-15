Fico pritom Tarabu za jeho pôsobenie na rezorte pochválil.
Premiér Robert Fico avizuje, že v najbližších dvoch až troch týždňoch môžu prísť vážne politické rozhodnutia. Povedal to v súvislosti so sporom okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa Fica by mali pripravované kroky upokojiť súčasnú situáciu v koalícii.
Fico zároveň Tarabu pochválil a uviedol, že na ministerstve odviedol „obrovský kus roboty“. Naznačil však, že pri fungovaní koaličnej vlády musí niekedy akceptovať aj rozhodnutia, s ktorými osobne nesúhlasí.
SNS naďalej žiada Tarabov koniec
Spor medzi Tarabom a SNS trvá už niekoľko mesiacov. Andrej Danko požaduje jeho odvolanie a na poste ministra chce súčasného štátneho tajomníka Filipa Kuffu. Podľa SNS mal premiér najneskôr do 15. septembra poslať prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie.
Taraba však opakovane tvrdí, že z funkcie dobrovoľne odísť neplánuje. Zároveň naznačil, že ak ho odvolajú a vráti sa do parlamentu, môže sa zmeniť aj jeho postoj ku koalícii. „Tí, čo si to rozohrali, nech si to aj dohrajú,“ odkázal.