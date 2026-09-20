Záujemcovia však musia doručiť ponuku a zložiť zábezpeku iba do konca októbra.
Bývanie v blízkosti Nitry môže byť opäť o niečo dostupnejšie. Okresný úrad Nitra zverejnil v Registri ponúkaného majetku štátu (ROPK) ponuku na predaj rodinného domu s pozemkami v obci Rišňovce. Nehnuteľnosť ide do elektronickej aukcie s počiatočnou vyvolávacou sumou 60 700 eur.
V cene je zahrnutá zastavaná plocha a nádvorie s rozlohou 356 m² a záhrada s veľkosťou 99 m². Ide o výrazne podpriemernú čiastku – staršie domy v pôvodnom stave sa totiž v Rišňovciach na realitnom trhu bežne pohybujú od 110-tisíc do 138-tisíc eur a čiastočne zrekonštruované stavby sa šplhajú až k hranici 170-tisíc eur.
Aké sú podmienky a dokedy treba poslať ponuku?
Ak máte o štátnu nehnuteľnosť záujem, musíte konať rýchlo a presne. Cenovú ponuku je potrebné na úrad doručiť (teda do daného termínu už musí byť fyzicky na úrade, nestačí ju len podat na pošte) najneskôr do 28. októbra 2026. Zároveň je nevyhnutné do rovnakého termínu zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5-tisíc eur, ktorá sa v prípade úspechu započíta do konečnej kúpnej ceny. Nehnuteľnosť sa predáva v stave, v akom sa momentálne nachádza, pričom jej vypratanie či vyčistenie hradí kupujúci na vlastné náklady.
Sám proces elektronickej aukcie sa spustí v prípade, že stanovené podmienky splnia aspoň dvaja záujemcovia. Pokiaľ sa prihlási len jeden platný uchádzač, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu priamo bez vykonania aukcie. Všetky neúplné ponuky či návrhy od spriaznených osôb budú automaticky vyradené a neúspešným uchádzačom úrad vráti zadanú zábezpeku po vyhodnotení konania.