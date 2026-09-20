Dotknuté redakcie aj novinárske asociácie hovoria o protiprávnom útoku na slobodu tlače a pripravujú žaloby.
Zamestnancom televízie CNN, magazínu Politico a stanice MS NOW bol v sobotu zamietnutý vstup do Bieleho domu. Stalo sa tak deň po tom, ako americký prezident Donald Trump týmto médiám zakázal vstup do jeho sídla. Všetky tri médiá naznačili, že podniknú právne kroky na obranu práv svojich reportérov. TASR o tom informuje podľa webu CNN.
„Dnes bol novinárom CNN zamietnutý vstup do areálu Bieleho domu. Poslanie CNN informovať o vláde USA bude pokračovať bez ohľadu na akékoľvek pokusy obmedziť fyzický prístup do Bieleho domu a iných vládnych budov, alebo akékoľvek iné pokusy brániť našej žurnalistickej činnosti,“ uviedla stanica vo vyhlásení.
Útok na ústavné právo
„Podľa americkej ústavy máme právo vykonávať našu novinársku prácu bez prekážok alebo zasahovania zo strany vlády a tento zákaz je nezákonným útokom na toto základné právo,“ dodala.
Reportérke CNN Betsy Kleinovej a korešpondentke MS NOW Akayle Gardnerovej v sobotu zabavili a deaktivovali novinárske preukazy.
Trump v piatok popoludní oznámil, že CNN, MS NOW a Politico majú do jeho sídla „s okamžitou platnosťou“ zakázaný vstup. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Podľa odborníkov je zákaz protiústavný.
Dymová clona
Mnohí komentátori špekulovali, že Trumpove opatrenie je pokusom odvrátiť pozornosť od nepriaznivých správ v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do amerického Kongresu, tzv. midterm elections, ktoré sa konajú približne v polovici prezidentského funkčného obdobia. Trump v súčasnosti čelí rastúcemu tlaku v dôsledku vojny s Iránom, ako aj aj rastúcich cien benzínu a obáv o životné náklady, píše CNN.
„Prezident opäť šíri lži o ‚fake news‘, aby sa pokúsil regulovať, kto o ňom informuje a kde,“ vyhlásil výkonný riaditeľ organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) v Severnej Amerike Clayton Weimers.
Združenie spravodajcov Bieleho domu (WHCA) zastupujúce stovky novinárov, ktorí informujú o dianí v Bielom dome, v sobotu požadovalo obnovenie prístupu pre kolegov zo spomínaných médií, píše agentúra AFP. Trumpov zákaz označilo za protiústavný.
„Dnešné opatrenie, ktoré odňalo prístup novinárom zo CNN, POLITICO a MS NOW, porušuje Prvý dodatok,“ uviedlo WHCA. Trumpovu administratívu vyzvalo, „aby okamžite obnovila prístup našim kolegom.“