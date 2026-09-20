Zúfalý pokus o útek z Ruska mal nečakaný koniec.
Bizarný a nebezpečný pokus o útek z Ruskej federácie zaznamenali vo štvrtok popoludní litovskí pohraničníci. 68-ročný Rus sa rozhodol preplávať rieku Nemunas, ktorá tvorí prírodnú hranicu medzi ruskou kaliningradskou enklávou a Litvou, uviedol portál Lrytas.
Hneď po tom, ako na litovskom brehu vyliezol z vody, ho zadržala pohraničná stráž. Podľa miestnych médií muž žiadal o azyl s tvrdením, že v Rusku čelí represiám a prenasledovaniu kvôli svojim aktivitám na sociálnych sieťach. Strážcovia hraníc mu síce poskytli suché oblečenie, no tým sa prívetivé gestá skončili.
Bezpečnostná hrozba pre EÚ
Preverovanie neobvyklého plavca prinieslo rýchly verdikt. Hovorca litovskej pohraničnej služby Giedrius Mišutis uviedol, že informácie, ktoré muž poskytol, si protirečili a boli nekonzistentné. Po vyhodnotení všetkých okolností a možných rizík pre bezpečnosť Európskej únie sa litovské orgány rozhodli azyl neudeliť a muža okamžite vyhostili späť do Ruska.
Presná trasa, vzdialenosť ani čas, ktorý 68-ročný muž strávil vo vode, zatiaľ z bezpečnostných dôvodov nezverejnili. Pohraničná stráž dodala, že hoci sú podobné plavecké pokusy z Kaliningradu ojedinelé, celý úsek rieky je pod nepretržitým kamerovým a technickým dohľadom.
Pobaltský región na ihlách
Incident sa odohral v čase mimoriadne napätej bezpečnostnej situácie na východnej hranici Európskej únie. Litva susedí nielen s militarizovaným Kaliningradom, ale aj s Bieloruskom, ktoré je úzkym spojencom Moskvy. Región čelí častým narušeniam vzdušného priestoru dronmi – pričom len nedávno stíhačka NATO musela zostreliť bezpilotné lietadlo, ktoré preletelo z Bieloruska.
Pobaltské štáty sa zároveň od roku 2021 vyrovnávajú s hybridnou migračnou krízou organizovanou Minskom a Kremľom, pre ktorú Litva masívne posilnila infraštruktúru, kamerové systémy aj počty strážcov na svojich hraniciach.