Tajné plány za chrbtom Berlína: Putinov poradca a šéfovia AfD chystajú stretnutie o obnovení dodávok ruského plynu
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TASR
dnes 21. septembra 2026 o 14:57
Čas čítania 1:57

Tajné plány za chrbtom Berlína: Putinov poradca a šéfovia AfD chystajú stretnutie o obnovení dodávok ruského plynu

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Tajné plány za chrbtom Berlína: Putinov poradca a šéfovia AfD chystajú stretnutie o obnovení dodávok ruského plynu
Zdroj: TASR/AP

Kým AfD presadzuje návrat k energiám z Ruska, iní nemeckí politici hovoria o otvorenej vlastizrade.

Šéf Ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitrijev a vedenie Alternatívy pre Nemecko (AfD) pripravujú na budúci rok stretnutie o obnovení dodávok ruského plynu do Nemecka. Rokovania by sa uskutočnili len vtedy, ak Rusko a Ukrajina uzavrú mierovú dohodu. V piatok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na dve nemenované osoby oboznámené s prípravami, píše TASR.

Stretnutie by sa mohlo podľa zdrojov uskutočniť už v marci 2027. Zúčastniť by sa na ňom mal Dmitrijev, ktorý je poradcom a ekonomickým vyslancom prezidenta Vladimira Putina, a spolupredsedovia AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Konať by sa mohlo v Izraeli, Spojených arabských emirátoch alebo v Indii.

Organizátori stretnutia podľa Reuters dúfajú, že na ňom budú okrem Ruska a AfD zastúpené aj Spojené štáty - konkrétne vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner. Obaja začiatkom septembra rokovali v Moskve s Putinom aj za prítomnosti Dmitrijeva.

V hre hlavne Nord Stream

Na stretnutí by sa malo podľa jedného z citovaných zdrojov diskutovať o opätovnom spustení prevádzky plynovodov Nord Stream v Baltskom mori. Potrubia, ktoré spájajú Rusko a Nemecko, sa v septembri 2022 stali cieľom sabotáže. Podľa nemeckých vyšetrovateľov útok nariadili ukrajinské štátne orgány s cieľom pripraviť Rusko o príjmy z predaja energonosičov. Kyjev to popiera.

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Hovorca AfD aj zástupca Dmitrijeva sa podľa Reuters k pripravovanej schôdzke odmietli vyjadriť. Vysokopostavený americký predstaviteľ pre agentúru uviedol, že Witkoff a Kushner o nej neboli informovaní ani na ňu pozvaní.

AfD chce obnoviť vzťahy

Predtým, ako západné krajiny uvalili na Moskvu sankcie pre napadnutie Ukrajiny vo februári 2022, bolo Rusko pre Nemecko významným dodávateľom energetických surovín - zabezpečovalo viac ako tretinu objemu dovážanej ropy a viac než polovicu zemného plynu. Ten až do invázie prúdil cez plynovod Nord Stream 1. Nord Stream 2 do prevádzky zatiaľ nebol uvedený.

Vedenie AfD už prisľúbilo, že v prípade vládnutia obnoví vzťahy Nemecka s Ruskom. Weidelová v júnom rozhovore pre Reuters povedala, že sa zasadzuje za ukončenie bojkotu ruskej ropy a plynu s cieľom oživiť upadajúce hospodárstvo Nemecka. Predsedníčka AfD argumentuje tým, že „lacný plyn z Ruska“ je základom úspechu nemeckého priemyslu.

AfD, ktorú úrad na ochranu ústavy v Sasku-Anhaltsku klasifikuje ako pravicovo-extrémistickú, prieskumy verejnej mienky na spolkovej úrovni už niekoľko mesiacov pripisujú prvenstvo. V nedávnych krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku získala 43,8 percenta hlasov a takmer dosiahla absolútnu väčšinu v krajinskom sneme. O prvé miesto zabojuje aj v nedeľňajších krajinských voľbách v Meklenbursku-Predpomoransku. Práve v tejto spolkovej krajine vstupujú do Nemecka plynovody Nord Stream.

Je to vlastizrada

Akékoľvek stretnutie medzi predstaviteľmi Ruska a AfD by malo podľa Reuters len symbolický charakter, keďže nemecká strana nie je pri moci. V každom prípade by odrážalo ich úzke vzťahy. Myšlienku ako „pozitívny a včasný krok“ privítala aj Americká obchodná komora v Moskve.

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Naopak, podľa nemeckého poslanca Michaela Kellnera zo strany Zelených by išlo o vlastizradu. Kritiku vyjadril aj kresťanskodemokratický poslanec Roderich Kiesewetter, podľa ktorého je AfD „ochotná zradiť Ukrajinu aj Nemecko“. Rusko podľa neho využíva energetiku - a najmä plynovody Nord Stream - ako hybridnú zbraň na vojenské účely.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Christoph Soeder
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