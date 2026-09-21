Na mieste zasahujú hasiči z Čadce spolu s dobrovoľnými jednotkami z Oščadnice a Krásna nad Kysucou.
V Oščadnici momentálne zasahujú hasiči pri požiari chaty, ktorý zasiahol obe podlažia budovy. Na mieste sú profesionálni hasiči z Čadce aj dobrovoľní hasiči z Oščadnice a Krásna nad Kysucou, informuje Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj na sociálnej sieti.
Hasiči zasahujú v dýchacích prístrojoch a na likvidáciu požiaru používajú tri vysokotlakové prúdy. Na miesto prišiel aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Zásah stále pokračuje.
14. septembra 2026 o 14:18 Čas čítania 2:42 Slovenskí špičkoví lekári: Rebríček TOP 75 expertov, ktorým zverujeme svoje životy
14. septembra 2026 o 18:40 Čas čítania 0:51 Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly