Látka sa objavuje aj vo falošných tabletkách a na smrteľné predávkovanie môže stačiť veľmi malé množstvo.
Európou sa šíri cyklorfín, mimoriadne silný syntetický opioid, ktorý má byť približne desaťkrát účinnejší ako fentanyl. Na smrteľné predávkovanie preto môže stačiť veľmi malé množstvo látky, informuje web CNN Prima News.
Droga sa rozšírila najmä v Škandinávii, no objavuje sa už aj v Česku. Úmrtia spojené s cyklorfínom zaznamenali napríklad v Nemecku či Dánsku a prvý smrteľný prípad potvrdili aj v americkom San Franciscu.
Rizikom je aj to, že látka sa môže nachádzať vo falošných tabletkách vydávaných za lieky na predpis a bežné toxikologické testy ju nemusia zachytiť. Medzi príznaky predávkovania patria strata vedomia, modranie pier, veľmi plytké dýchanie alebo jeho úplné zastavenie.