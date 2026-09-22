Maximálne ceny palív bude denne zverejňovať ministerstvo financií.
Česká vláda od 1. októbra opäť zavedie reguláciu cien benzínu a nafty. Marže predajcov zastropuje na 2,50 Kč, teda približne 10 centov za liter. Ministerstvo financií bude zároveň každý deň zverejňovať maximálne ceny palív.
Na jeden mesiac sa zníži aj spotrebná daň z nafty na minimum povolené pravidlami EÚ. Podľa ministerky financií Aleny Schillerovej tak daňové zaťaženie nafty klesne o 2,35 Kč na liter. Vláda opatrenia zdôvodňuje rastúcimi cenami ropy a situáciou na Blízkom východe.
Kabinet zároveň schválil návrh dočasnej mimoriadnej dane pre rafinérsky sektor. Tá sa má týkať veľkých spracovateľov ropy a výrobcov ropných produktov, nie čerpacích staníc.