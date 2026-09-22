Podľa vyšetrovateľov sa pohyboval v neonacistickom prostredí, zbieral informácie o teroristických skupinách a plánoval nákup zbraní a vojenského vybavenia.
Poľská Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW) zadržala 17-ročného tínedžera, podozrivého z prípravy teroristického útoku. Podľa vyšetrovateľov sa pohyboval v neonacistickom prostredí a plánoval útok, pri ktorom mohlo zahynúť veľa ľudí. Súd ho poslal na tri mesiace do väzby.
Tínedžer mal byť aktívny v extrémistických skupinách na Telegrame a Discorde. Podľa ABW patril do skupiny Atomwaffen Polska a podieľal sa aj na ďalšej skupine, v ktorej sa šírila neonacistická symbolika a diskutovalo o násilí či teroristických útokoch.
Plánoval nákup zbraní
Vyšetrovatelia tvrdia, že mladík plánoval kúpiť zbrane a vojenské vybavenie a zbieral informácie o teroristických organizáciách. Čelí aj obvineniam z účasti v organizovanej zločineckej skupine, propagácie nacizmu a podnecovania k nenávisti.
ABW preveruje aj ďalších ľudí napojených na toto prostredie, vrátane maloletého občana Nemecka, ktorý mal deklarovať pripravenosť vykonať ozbrojený útok motivovaný nenávisťou. Poľské úrady zároveň zisťujú, čo stojí za radikalizáciou mladých ľudí a či ich k nej niekto cielene neviedol.