Pacientov, ktorým zrušili pôvodný termín a stále čakajú na vyšetrenie, začne PDG kontaktovať s ponukou nového termínu.
Zdravotná poisťovňa Dôvera sa dohodla so spoločnosťou Pro Diagnostic Group (PDG) na obnovení spolupráce. Jej poistenci tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách PDG bez obmedzení, informovala poisťovňa v tlačovej správe.
Dohoda sa týka všetkých MR vyšetrení hradených z verejného zdravotného poistenia. Pacientom, ktorí už majú termín, zostáva zachovaný.
Ozvú sa aj pacientom, ktorým termín zrušili
Spolupráca medzi Dôverou a PDG bola prerušená od 1. júla 2026 pre nezhody o nových zmluvných podmienkach. Časť pacientov preto musela využiť iných poskytovateľov, alebo im pôvodný termín zrušili.
PDG bude v najbližších dňoch kontaktovať poistencov, ktorí po zrušení termínu stále čakajú na vyšetrenie a ponúkne im čo najskorší dostupný termín.
Nová dohoda má zároveň umožniť postupné zvýšenie počtu MR vyšetrení pre poistencov Dôvery a pomôcť skrátiť čakacie lehoty.