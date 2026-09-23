Podľa polície sa na ceste I/19 zrazilo vozidlo s maloletým dieťaťom a na miesto privolali aj vrtuľník.
Polícia upozorňuje na vážnu dopravnú nehodu pri Sečovciach, po ktorej je cesta smerom na Dargov neprejazdná, informuje Polícia SR - Košický kraj na sociálnej sieti.
Na ceste I/19 došlo podľa košickej krajskej polície k zrážke vozidla s maloletým dieťaťom. Na miesto privolali aj záchranársky vrtuľník.
Vodiči prichádzajúci k miestu nehody môžu využiť obchádzku cez obec Dargov. Z opačného smeru polícia odporúča v Sečovciach odbočiť smerom na Slanec. Motoristov zároveň vyzýva, aby rešpektovali pokyny policajtov.
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