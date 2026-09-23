Lídri diskutovali aj o protivzdušnej obrane a možnosti výroby rakiet pre systémy Patriot priamo na Ukrajine.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o možnostiach energetického prímeria s Ruskom a ukončení vojny. Stretnutie sa uskutočnilo počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Zelenskyj po rokovaní uviedol, že Ukrajina je pripravená na dohodu, pri ktorej by obe strany prestali útočiť na energetickú infraštruktúru. Zdôraznil však, že s Trumpom nerokovali o jednostrannom zastavení ukrajinských útokov na ruské energetické zariadenia.
Vojnu chcú ukončiť ešte pred zimou
Podľa Zelenského USA aj Ukrajina chcú, aby sa vojna skončila ešte pred zimou. Lídri preto diskutovali aj o možných krokoch na zmiernenie napätia, ktoré by mohli otvoriť cestu k diplomatickému riešeniu.
Ukrajinský prezident zároveň zopakoval, že je pripravený stretnúť sa s Vladimirom Putinom na trojstrannom rokovaní za účasti Trumpa. Vyjadril nádej, že Spojené štáty nájdu spôsob, ako priviesť Rusko k rokovaciemu stolu.
Hovorili aj o protivzdušnej obrane
Ďalšou témou bola obrana Ukrajiny pred vzdušnými útokmi. Zelenskyj uviedol, že tímy oboch krajín pracujú na možnosti výroby rakiet pre systémy Patriot priamo na Ukrajine. S Trumpom diskutoval aj o balíku protivzdušnej obrany na nadchádzajúcu zimu.