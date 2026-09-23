Políciu nadránom privolala dospievajúca dcéra dvojice po hádke svojich rodičov.
Svadobná noc sa v poľskej obci Skorogoszcz skončila tragédiou. Len niekoľko hodín po svadbe zomrela 41-ročná žena a polícia v súvislosti s jej smrťou zadržala jej 47-ročného manžela, informoval web Opolska.
K incidentu došlo v noci zo soboty na nedeľu. Políciu približne o štvrtej ráno privolala dospievajúca dcéra dvojice po tom, čo sa manželia pohádali. Po príchode policajti našli ženu bez známok života.
Muža zadržala polícia
Žena mala podľa doterajších zistení zomrieť po útoku sekerou. Jej manžel bol v tom čase silno opitý a po zadržaní skončil vo väzbe. Dvojica bola spolu niekoľko rokov a zosobášila sa len krátko pred tragédiou.